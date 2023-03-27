5 упражнений для тонкой талии. Видео

Не важно, высокий человек или низкий, обладает ширококостным или хрупким телосложением, — с ярко выраженной талией любая фигура смотрится гармонично. Поэтому в погоне за идеалом многие в первую очередь стремятся достичь именно этого параметра.

И вице-чемпионка мира по фитнесу Элеонора Алибаева показала комплекс упражнений, который поможет к нему приблизиться.

Для достижения результата важно не выполнять упражнения на полный желудок, а также помнить, что уменьшение объемов талии достигается не только тренировками, но и правильным, сбалансированным питанием. Не стоит забывать и про тренировки других частей тела: выполняйте базовые упражнения на основные группы мышц хотя бы два-три раза в неделю.