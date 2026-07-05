Педагог по плаванию рассказала, нужна ли разминка перед бассейном

Педагог по плаванию Татьяна Карась в беседе с «СЭ» рассказала, нужно ли разминаться перед занятиями в бассейне. По ее словам, разминка — это обязательная часть тренировочного процесса, которую часто игнорируют. При этом плавание задействует практически все группы мышц, а не разогретые суставы и связки более уязвимы к травмам.

«Особое внимание в разминке следует уделить плечевым, локтевым, тазобедренному и голеностопным суставам. Движения должны быть амплитудными, плавными и выполняться в сочетании с ритмичным глубоким дыханием», — сказала эксперт.

Специалист подчеркнула, что простая разминка занимает всего лишь 5-7 минут и включает:

наклоны и вращения головой;

вращения плечами, руками и локтями;

круговые движения тазом;

наклоны корпуса в стороны и вперед;

вращение коленей;

проработку голеностопа.

Также тренер посоветовала не торопиться, выполнять движения медленно и осознанно.