В Москве состоялся шестой благотворительный «МедЗабег»

16 июня в Мещерском парке состоялся шестой благотворительный «МедЗабег», приуроченный ко Дню медицинского работника. В этом году соревнования прошли под девизом «Бег в помощь!». Большая часть вырученных от регистрации средств будет передана благотворительному фонду «Онкологика».

В соревновании приняли участие порядка 1000 человек из разных регионов страны. Забег объединил не только врачей, но и руководителей частных и государственных учреждений здравоохранения, владельцев медцентров, студентов медицинских вузов и представителей общественных организаций.

Разминку перед стартом провели мировые звезды биатлона — олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России Светлана Слепцова и серебряный призер Олимпийских игр 2006 года, четырехкратный чемпион мира, двукратный победитель чемпионата мира Николай Круглов.

Дистанция «МедЗабега» составила 5 километров. Соревнование включало в себя три дисциплины: женские одиночки, мужские одиночки и эстафеты. Также в этот день на старт вышли юные спортсмены — более 100 детей в возрасте до 13 лет пробежали дистанцию 500 метров.

Фото Пресс-служба сети клиник «Будь Здоров»

Организаторы «МедЗабега» — Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения и сеть клиник «Будь Здоров» при поддержке благотворительного фонда «Онкологика». Информационным партнером мероприятия в этом году стал «Спорт-Экспресс».

«Считаю, что такие мероприятия важно и нужно освещать, чтобы с каждым годом они привлекали все больше неравнодушных людей и становились только масштабнее. Благодарим всех участников, которые присоединились к этому событию!», — отметил главный редактор «Спорт-Экспресс» Максим Максимов.