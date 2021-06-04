Президент Всероссийской федерации волейбола назвал решение сохранить ЧМ-2022 в России важным и взвешенным

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФБ) Станислав Шевченко прокомментировал решение Международной федерации волейбола (FIVB) сохранить у России право на проведение мужского чемпионата мира в 2022 году.

«Это важное и взвешенное решение ВАДА и FIVB. Всероссийская федерация волейбола рада продолжать традиции подготовки крупных международных турниров в России. Во всех десяти городах, которые примут матчи, сложились сильные волейбольные традиции, а многочисленные болельщики находятся в ожидании большого волейбольного праздника. Уверен, что чемпионат мира по волейболу в России пройдет на высшем уровне, и мы зададим новые стандарты организации этого престижного международного волейбольного турнира», — приводит официальный сайт ВФБ слова Шевченко.

Сегодня, 4 июня стало известно, что мужской ЧМ по волейболу в 2022 году пройдет в России, несмотря на санкции ВАДА, согласно которым страна не может принимать мировые первенства, Олимпийские или Паралимпийские игры до декабря 2022 года. Это обусловлено тем, что отозвать чемпионат из России или перенести его в другую страну является юридически и практически невозможным.