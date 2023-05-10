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Сегодня, 09:45

В ВФВ рассказали, что поддерживают контакты с Международной федерацией волейбола: «Без России они смотрятся бледно!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Геннадий Шипулин.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о контактах ВФВ с Международной федерацией волейбола (ФИВБ).

«У нас нормальные отношения с ФИВБ. Они сложились в результате многолетней дружбы. Есть личные контакты, контакты между федерациями. Но, видите, обстоятельства вынуждают. Поэтому мы плотно не работаем. Отменили соревновательный период. Мне приятно, что я как тренер, руководитель, участвовал во всех европейских турнирах и выигрывал. Везде медали есть. Без России они смотрятся бледно, они это понимают. Мы будем поддерживать контакты. Эти туманные времена пройдут, они уже проходят! Мы надеемся, что все будет хорошо», — сказал Шипулин «СЭ».

В марте Международная федерация волейбола подтвердила невключение мужской и женской сборных России в состав участников квалификации к Олимпиаде-2024.

Волейбол
Сборная России по волейболу
Геннадий Шипулин
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