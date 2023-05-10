Игрок «Зенита-Казань» Волков заявил, что скучает по играм сборной: «Пока нам остается ждать»

Доигровщик казанского «Зенита» Дмитрий Волков в разговоре с корреспондентом «СЭ» после победы над московским «Динамо» в финале суперлиги (3:2) ответил на вопрос об игре за сборную России.

— Насколько цель вернуться к матчам сборной осуществима?

— Возвращение сборной зависит не от нас. Когда нас допустят до соревнований, мы должны быть быть готовы к ним.

— Скучаете по сборной?

— Конечно, мы хотим соревноваться с лучшими сборными других стран. Но от нас это не зависит. Пока нам остается готовиться и ждать.

«Зенит» выиграл серию у «Динамо» (3-0) и стал 11-кратным чемпионом России.

В марте Международная федерация волейбола подтвердила невключение мужской и женской сборных России в состав участников квалификации к Олимпиаде-2024.