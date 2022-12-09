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Сегодня, 14:45

Российская федерация волейбола не думает о переходе в Азию

Антон Бабошин
Корреспондент
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Глава Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко после завершения отчетной конференции организации рассказал, как будет выглядеть международный сезон для национальных команд в следующем году.

— На сегодняшний день календаря у сборных как такового нет, — отметил Шевченко. — У нас продолжаются национальные чемпионаты, которые завершатся в мае. Но работает комплексная научная группа, которая следит за всеми спортсменами. Как бы ни развивались события, у наших сборных будет календарь, сборы и нормальная работа. Когда нас допустят к международным соревнованиям, мы будем к этому полностью готовы.

— Многие федерации сейчас начинают смотреть в сторону Азии и даже вести переговоры о переходе.

— Даже не хочется об этом думать, мы всегда играли с европейскими командами.

Ранее ФИВБ не допустил сборные России к участию в первой стадии отбора на Олимпийские игры-2024. При этом в ВФВ не исключают, что россияне смогут квалифицироваться в Париж, например, по рейтингу.

Волейбол
Сборная России по волейболу
Станислав Шевченко
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