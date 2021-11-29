Московское «Динамо» обыграло «Динамо» из Краснодара в трех сетах
20:58
Волейболистки московского «Динамо» разгромили одноклубниц из Краснодара в матче 8-го тура чемпионата России. Москвички победили в трех сетах.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
8-й тур
Динамо Кр (Краснодар) — Динамо М (Москва) — 0:3 (14:25, 21:25, 20:25)
29 ноября.
Динамо-Ак Барс (Казань) — Протон (Саратов) — 3:1 (25:23, 21:25, 25:20, 25:20)
29 ноября.
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