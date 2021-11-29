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Московское «Динамо» обыграло «Динамо» из Краснодара в трех сетах

20:58
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Волейболистки московского «Динамо» разгромили одноклубниц из Краснодара в матче 8-го тура чемпионата России. Москвички победили в трех сетах.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

8-й тур

Динамо Кр (Краснодар) — Динамо М (Москва) — 0:3 (14:25, 21:25, 20:25)

29 ноября.

Динамо-Ак Барс (Казань) — Протон (Саратов) — 3:1 (25:23, 21:25, 25:20, 25:20)

29 ноября.

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Иван Шитик все материалы автора
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