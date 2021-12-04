«Динамо-ЛО» обыграло «Белогорье»
20:17
«Динамо-ЛО» обыграло «Белогорье» в матче 9-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
«Динамо-ЛО» идет на 4-м месте в таблице суперлиги, «Белогорье» занимает 7-ю строчку.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
9-й тур
Белогорье (Белгород) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 1:3 (25:18, 23:25, 22:25, 25:27)
4 декабря.
Газпром-Югра (Сургут) — Енисей (Красноярск) — 3:0 (29:27, 27:25, 25:22)
4 декабря.
Динамо М (Москва) — АСК (Нижний Новгород) — 1:3 (24:26, 25:13, 23:25, 27:29)
4 декабря.
Нефтяник (Оренбург) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 2:3 (15:25, 25:22, 25:22, 19:25, 8:15)
4 декабря.
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