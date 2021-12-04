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«Динамо-ЛО» обыграло «Белогорье»

20:17
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«Динамо-ЛО» обыграло «Белогорье» в матче 9-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

«Динамо-ЛО» идет на 4-м месте в таблице суперлиги, «Белогорье» занимает 7-ю строчку.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

9-й тур

Белогорье (Белгород) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 1:3 (25:18, 23:25, 22:25, 25:27)

4 декабря.

Газпром-Югра (Сургут) — Енисей (Красноярск) — 3:0 (29:27, 27:25, 25:22)

4 декабря.

Динамо М (Москва) — АСК (Нижний Новгород) — 1:3 (24:26, 25:13, 23:25, 27:29)

4 декабря.

Нефтяник (Оренбург) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 2:3 (15:25, 25:22, 25:22, 19:25, 8:15)

4 декабря.

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Иван Шитик все материалы автора
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