Волейбол
Россия
Новости
Суперлига Париматч (мужчины) Календарь Париматч (мужчины) Суперлига Париматч (женщины) Календарь Париматч (женщины)
Новости   //    Волейбол   //    Россия

«Заречье-Одинцово» победило «Липецк»

20:17
Теги:

В Одинцово состоялся матч регулярного чемпионата женской волейбольной суперлиги, в котором «Заречье-Одинцово» на своей площадке обыграло «Липецк» в четырех сетах.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

8-й тур

Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Минчанка (Минск) — 3:2 (25:18, 22:25, 21:25, 25:12, 15:10)

28 ноября.

Заречье-Одинцово (Московская область) — Липецк (Липецкая область) — 3:1 (25:15, 14:25, 25:22, 25:22)

28 ноября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Противоречивая карьера олимпийского чемпиона Билозерчева: его выгнали из сборной СССР за «растление коллектива»
В Совфеде назвали преступлением выстрел украинского журналиста в Донбассе
0