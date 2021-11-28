«Заречье-Одинцово» победило «Липецк»

В Одинцово состоялся матч регулярного чемпионата женской волейбольной суперлиги, в котором «Заречье-Одинцово» на своей площадке обыграло «Липецк» в четырех сетах.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

8-й тур

Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Минчанка (Минск) — 3:2 (25:18, 22:25, 21:25, 25:12, 15:10)

28 ноября.

Заречье-Одинцово (Московская область) — Липецк (Липецкая область) — 3:1 (25:15, 14:25, 25:22, 25:22)

28 ноября.