Волейбол
Россия
Новости
PARI Суперлига (мужчины) PARI Суперлига (женщины) Кубок России (мужчины) Кубок России (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

21 сентября, 23:30

Уралочка-НТМК в пяти партиях уступила краснодарскому «Динамо» в матче чемпионата России по волейболу

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Уралочка-НТМК» потерпела второе поражение подряд, проиграв дома «Динамо» из Краснодара 2:3 (25:22, 25:22, 21:25, 21:25, 12:15) во второй туре женского чемпионата России по волейболу.

В других матчах калининградский «Локомотив» победил «Тулицу» — 3:1 (25:18, 23:25, 25:15, 25:21), красноярский «Енисей» взял верх над «Омичкой» — 3:2 (25:15, 20:25, 15:25, 25:23, 15:13), а «Динамо-Ак Барс» оказалось сильнее «Спарты» — 3:0 (25:19, 25:16, 25:20).

В мужском чемпионате России состоялись матчи 4-го тура. «Нова» уступила «Кузбассу» — 2:3 (25:18, 22:25, 26:24, 23:25, 14:16), «Гахпом-Югра» потерпела поражение от «Динамо» из Ленинградской области — 0:3 (16:25, 19:25, 18:25), а «Урал» проиграл московскому «Динамо» — 0:3 (18:25, 20:25, 15:25).

Волейбол Чемпионат России.

Мужчины

4-й тур

Нова (Новокуйбышевск) — Кузбасс (Кемерово) — 2:3 (25:18, 22:25, 26:24, 23:25, 14:16)

Газпром-Югра (Сургут) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 0:3 (16:25, 19:25, 18:25)

Урал (Уфа) — Динамо М (Москва) — 0:3 (18:25, 20:25, 15:25)

Волейбол

Чемпионат России.

Женщины

2-й тур

Локомотив К (Калининградская область) — Тулица (Тульская область) — 3:1 (25:18, 23:25, 25:15, 25:21)

Динамо-Ак Барс (Казань) — Спарта (Нижний Новгород) — 3:0 (25:19, 25:16, 25:20)

Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Динамо Кр (Краснодар) — 2:3 (25:22, 25:22, 21:25, 21:25, 12:15)

Енисей (Красноярск) — Омичка (Омск) — 3:2 (25:15, 20:25, 15:25, 25:23, 15:13)

Волейбол
Читайте также
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с «Динамо»
Установлена личность протащившего собак по асфальту на авто водителя в Мытищах
Водолазы МЧС обследовали затопленную 32 года назад подлодку К-27 в Карском море
Алексей Миранчук поделился первыми впечатлениями от жизни в США
Глушакова перевели в дубль «Химок»
Расчеты ПВО сбили за сутки 177 дронов и шесть ракет «Нептун»
Популярное видео
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Дубли Сперцяна и Кордобы, два голевых паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Имеля vs Оливейра, Фомич vs Морроу, Кузьмин vs Севейдж: прямой эфир
«Сибирь» удивляет победами
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Срыв Ларионова на пресс-конференции
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Авангард» проиграл третий раз, страшная травма Кузьмина
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости