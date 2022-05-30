Карполь назвал оправданным дисквалификацию Воронкова

Старший тренер екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Николай Карполь в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на дисквалификацию тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова на два года.

«Наказание очень серьезное. Думаю, оно оправдано. Все случилось именно так, телевидение сыграло решающую роль. Повлияли на решение и пресса, и депутаты, и министерство спорта, которое заявило о недопустимости таких высказываний. Сегодня почти единогласно исполком проголосовал за это решение. Я всегда активен во время тайм-аута, другие тоже, но оскорблений никогда не было. Не нужно оскорблять, тем более на расистской почве, что не допустимо для россиян», — сказал Карполь «СЭ».

Ранее исполком Всероссийской федерации волейбола утвердил двухлетнюю дисквалификацию тренера Андрея Воронкова.

Напомним, во время финального матча против «Уралочки-НТМК» Воронков нелицеприятно высказался в отношении одной из волейболисток команды соперников кубинки Айламы Монталво.