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Сегодня, 19:28

Казанский «Зенит» победил «Югру-Самотлор» в заключительном матче регулярного чемпионата суперлиги

Иван Шитик
Корреспондент
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16 апреля прошел заключительный тур регулярного чемпионата суперлиги по волейболу.

По его итогам определилась сетка квалификационного раунда плей-офф.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

26-й тур

Кузбасс (Кемерово) — Енисей (Красноярск) — 3:0 (31:29, 25:19, 25:20)

16 апреля.

Локомотив Н (Новосибирск) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 3:1 (25:21, 19:25, 25:18, 27:25)

16 апреля.

Факел (Новый Уренгой) — АСК (Нижний Новгород) — 2:3 (27:29, 23:25, 25:23, 25:21, 9:15)

16 апреля.

Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Зенит-Казань (Казань) — 0:3 (26:28, 22:25, 18:25)

16 апреля.

Белогорье (Белгород) — Урал (Уфа) — 3:0 (25:20, 25:23, 25:22)

16 апреля.

Динамо М (Москва) — Нефтяник (Оренбург) — 3:0 (25:18, 25:22, 25:12)

16 апреля.

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Газпром-Югра (Сургут) — 3:0 (25:17, 25:22, 25:17)

16 апреля.

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