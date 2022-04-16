Казанский «Зенит» победил «Югру-Самотлор» в заключительном матче регулярного чемпионата суперлиги
16 апреля прошел заключительный тур регулярного чемпионата суперлиги по волейболу.
По его итогам определилась сетка квалификационного раунда плей-офф.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
26-й тур
Кузбасс (Кемерово) — Енисей (Красноярск) — 3:0 (31:29, 25:19, 25:20)
16 апреля.
Локомотив Н (Новосибирск) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 3:1 (25:21, 19:25, 25:18, 27:25)
16 апреля.
Факел (Новый Уренгой) — АСК (Нижний Новгород) — 2:3 (27:29, 23:25, 25:23, 25:21, 9:15)
16 апреля.
Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Зенит-Казань (Казань) — 0:3 (26:28, 22:25, 18:25)
16 апреля.
Белогорье (Белгород) — Урал (Уфа) — 3:0 (25:20, 25:23, 25:22)
16 апреля.
Динамо М (Москва) — Нефтяник (Оренбург) — 3:0 (25:18, 25:22, 25:12)
16 апреля.
Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Газпром-Югра (Сургут) — 3:0 (25:17, 25:22, 25:17)
16 апреля.