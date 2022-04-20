«Динамо», «Динамо-ЛО», питерский «Зенит» и «Белогорье» повели в сериях за выход в «Финал шести»
20 апреля состоялись первые матчи первого раунда плей-офф мужской волейбольной суперлиги.
Победы одержали клубы, которые имели более высокий номер посева в плей-офф. Вторые матчи данных серий состоятся 24 апреля.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
1/4 финала
Белогорье (Белгород) — Кузбасс (Кемерово) — 3:0 (26:24, 25:18, 25:23)
Динамо М (Москва) — Факел (Новый Уренгой) — 3:0 (25:19, 25:16, 26:24)
Динамо-ЛО (Ленинградская область) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 3:0 (25:16, 25:21, 25:21)
Зенит СПб (Санкт-Петербург) — АСК (Нижний Новгород) — 3:1 (25:23, 21:25, 25:20, 25:23)
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