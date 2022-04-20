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Сегодня, 21:37

«Динамо», «Динамо-ЛО», питерский «Зенит» и «Белогорье» повели в сериях за выход в «Финал шести»

Иван Шитик
Корреспондент
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20 апреля состоялись первые матчи первого раунда плей-офф мужской волейбольной суперлиги.

Победы одержали клубы, которые имели более высокий номер посева в плей-офф. Вторые матчи данных серий состоятся 24 апреля.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

1/4 финала

Белогорье (Белгород) — Кузбасс (Кемерово) — 3:0 (26:24, 25:18, 25:23)

Динамо М (Москва) — Факел (Новый Уренгой) — 3:0 (25:19, 25:16, 26:24)

Динамо-ЛО (Ленинградская область) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 3:0 (25:16, 25:21, 25:21)

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — АСК (Нижний Новгород) — 3:1 (25:23, 21:25, 25:20, 25:23)

ВК Белогорье
ВК Динамо (Москва)
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
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