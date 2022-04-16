Стали известны пары квалификационного раунда чемпионата России по волейболу

Стал известен состав всех пар квалификационного раунда чемпионата России по волейболу среди мужчин. Первые матчи серий до двух побед пройдут 20 апреля.

«Динамо» (Москва) — «Факел» (Новый Уренгой)

«Зенит» (Санкт-Петербург) — АСК (Нижний Новгород)

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)

«Белогорье» (Белгород) — «Кузбасс» (Кемерово)

Напомним, что казанский «Зенит» и «Локомотив» из Новосибирска напрямую вышли в «Финал шести».