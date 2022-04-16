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Сегодня, 18:35

Стали известны пары квалификационного раунда чемпионата России по волейболу

Стали известны пары квалификационного раунда мужской суперлиги
Иван Шитик
Корреспондент
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Стал известен состав всех пар квалификационного раунда чемпионата России по волейболу среди мужчин. Первые матчи серий до двух побед пройдут 20 апреля.

«Динамо» (Москва) — «Факел» (Новый Уренгой)

«Зенит» (Санкт-Петербург) — АСК (Нижний Новгород)

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)

«Белогорье» (Белгород) — «Кузбасс» (Кемерово)

Напомним, что казанский «Зенит» и «Локомотив» из Новосибирска напрямую вышли в «Финал шести».

ВК Зенит (Казань)
ВК Локомотив (Новосибирск)
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