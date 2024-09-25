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Сегодня, 23:15

Казанский «Зенит» победил «Нову» в суперлиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Казанский «Зенит» дома обыграл «Нову» в матче 5-го тура мужской волейбольной суперлиги — 3:0.

«Зенит» (14 очков) лидирует в суперлиге. «Нова» (2) идет 13-й в турнирной таблице.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

5-й тур

«Зенит-Казань» — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:17, 25:23, 25:19)

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:15, 25:23, 25:16)

«Белогорье» (Белгород) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:18, 25:17, 25:19)

«Енисей» (Красноярск) — «АСК» (Нижний Новгород) — 3:0 (28:26, 25:22, 25:23)

Волейбол
ВК Белогорье
ВК Динамо (Москва)
ВК Енисей
ВК Зенит (Казань)
ВК НОВА
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