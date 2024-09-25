Казанский «Зенит» победил «Нову» в суперлиге
Казанский «Зенит» дома обыграл «Нову» в матче 5-го тура мужской волейбольной суперлиги — 3:0.
«Зенит» (14 очков) лидирует в суперлиге. «Нова» (2) идет 13-й в турнирной таблице.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
5-й тур
«Зенит-Казань» — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:17, 25:23, 25:19)
«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:15, 25:23, 25:16)
«Белогорье» (Белгород) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:18, 25:17, 25:19)
«Енисей» (Красноярск) — «АСК» (Нижний Новгород) — 3:0 (28:26, 25:22, 25:23)
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