Итальянский волейбольный клуб навсегда закрепил один из номеров за россиянкой Кошелевой

Итальянский волейбольный клуб «Мегабокс Валлефолья» навсегда закрепил 15-й игровой номер за экс-капитаном команды, чемпионкой мира россиянкой Татьяной Кошелевой.

«Мегабокс Валлефолья» был основан в 2019 году и выступает в главной женской лиге Италии.

«Номер бывшего капитана нашей команды Татьяны Кошелевой выведен из обращения. После трех фантастических лет в качестве капитана нашей команды клуб объявляет ее номер недоступным для остальных игроков в знак признательности за все, что она сделала для нашей команды», — цитирует RT пресс-службу итальянского клуба.

Россиняка выступала за «Мегабокс Валлефолья» с 2021 по 2024 год. После завершения игровой карьеры весной 2024 года она стала руководителем молодежного отдела клуба. Также 35-летняя Кошелева известна по игре за «Динамо» из Москвы, Краснодара и Казани, «Заречье-Одинцово» и калининградский «Локомотив». Со сборной России спортменка становилась чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.