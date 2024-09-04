«Зенит-Казань» сыграет с «Динамо» Москва в Суперкубке России по волейболу

«Зенит-Казань» сыграет с московским «Динамо» в Суперкубке России по волейболу среди мужских команд в среду, 4 сентября. Игра пройдет в Центре волейбола в Казани. Начало — в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию встречи бесплатно покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Игра» и «Матч! Планета». Следить за игрой можно на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Также матчи из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Суперкубок России 2024 будет посвящен памяти чемпиона мира в составе сборной СССР (1960) Нила Фасахова.

Казанский клуб — действующий чемпион России и обладатель Кубка страны. Московская команда — серебряный призер первенства страны.