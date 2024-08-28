В Москве сгорела квартира олимпийского чемпиона по волейболу Тараса Хтея

В Москве сгорела квартира олимпийского чемпиона по волейболу 2012 года Тараса Хтея, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел днем 27 августа, когда в жилом помещении находилась дочка Хтея. Пожар возник из-за оставленной в комнате ароматической свечи, которая упала на одежду. Девушка позвонила в службу спасения и покинула квартиру.

В результате из дома на Шмитовском проезде пришлось эвакуировать 350 человек. В квартире известного волейболиста сгорело много бытовой техники.