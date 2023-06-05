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5 июня, 23:53

Трефилов отреагировал на победу Вяхиревой в Лиге чемпионов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заместитель председателя Высшего Совета Федерации гандбола России и бывший главный тренер национальной команды Евгений Трефилов отреагировал на победу Анны Вяхиревой в Лиге чемпионов.

«Я рад за нее, что она выиграла Лигу чемпионов. Она достигла своей цели, молодец. Но еще больше был бы рад, если бы она выиграла, когда играла за «Ростов-Дон». Был бы рад в два раза сильнее, потому что это моя страна выиграла. Тем более, если бы в клубе играли представители России, не датчане, японцы или кто-то еще. Конечно, переезд в норвежский чемпионат был ее решением. Но я считаю, что для российского гандбола было бы лучше, если бы она осталась здесь. А сейчас я не уверен, что она вернется. Я признаю ее успех, но для меня важнее хорошие результаты российских команд — «Ростова», ЦСКА и других. В таком случае у нас в стране были бы топовые клубы. У нас есть родина, за которую мы должны отвечать и бороться», — приводит слова Трефилова Metaratings.ru.

Вяхирева перешла в «Виперс Кристиансанд» летом 2022 года. В финальном матче Лиги чемпионов норвежский клуб обыграл венгерский «Ференцварош» со счетом 28:24. Российская гандболистка забила шесть мячей. Она была признана самым ценным игроком «Финала четырех».

Источник: https://metaratings.ru/news/trefilov-ya-priznayu-uspekh-vyakhirevoi-no-dlya-menya-vazhnee-khoroshie-rezultaty-rossiiskikh-komand-256596/
Волейбол
Анна Вяхирева
Евгений Трефилов
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