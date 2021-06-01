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Доигровщик Богдан стал игроком московского «Динамо»

10:56
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Московский волейбольный клуб «Динамо» сообщил о переходе в команду доигровщика Дениса Богдана, сообщается на официальном сайте команды.

24-летний спортсмен является победителем молодежного чемпионата мира в возрасте до 21 года и серебряным призером чемпионата мира до 23 лет. Он становился лучшим доигровщиком на обоих турнирах.

Большую часть карьеры Богдан провел в системе «Факела» (Новоуренгой). С 2015 года волейболист являлся игроком основного состава ямальцев.

Дополнительная информация:

https://vcdynamo.ru/novosti-i-sobytiya/novosti-kluba/denis-bogdan-%E2%80%93-novichok-moskovskogo-%C2%ABdinamo%C2%BB/

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