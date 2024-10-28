Безногий автогонщик установил безумный рекорд в триатлоне. Он превзошел предыдущее достижение на два часа

Невероятная история Билли Монгера.

В выходные на Гавайях прошел самый престижный чемпионат мира по триатлону Ironman World Championship. Победу с рекордом трассы одержал немец Патрик Ланге. Он преодолел дистанцию за 7 часов 35 минут и 53 секунды. Однако солидную часть внимания у Ланге украл бывший британский автогонщик Билли Монгер. Немецкому триатлонисту он проиграл много, показав результат 14 часов 23 минуты и 56 секунд. Однако это более чем на два часа превосходит рекорд cреди безногих спортсменов.

Жуткая авария

Билли Монгеру 25 лет. Он уже не в первый раз попадает в заголовки мировых новостей. Британец с детства обожал скорость, сев за руль уже в возрасте трех лет, когда отец, бывший автогонщик, купил ему первый карт. Карьера в автоспорте развивалась успешно. В 2016-м Билли стал выступать в «Формуле-4», но через год произошла роковая авария.

В апреле 2017-го во время гонки на трассе «Донингтон-парк» 17-летний Монгер влетел на высокой скорости в болид финского пилота Патрика Пасмы. Соперник серьезно не пострадал, а вот машина Билли была сильно разрушена. Чтобы вытащить парня из автомобиля, спасателям понадобилось около двух часов. Монгера доставили на вертолете в Королевский медицинский центр, где ему пришлось ампутировать обе ноги.

Команда, которую представлял британец, открыла сбор средств, чтобы покрыть лечение и реабилитацию. На призыв о помощи отреагировали многие известные гонщики. Среди них и пилоты «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, Макс Ферстапппен, Даниэль Рикаардо и другие. Одним из первых был Дженсон Баттон, который пожертвовал 15 тысяч фунтов стерлингов, подробно рассказав о ситуации в своих соцсетях.

Билли, чье состояние было крайне тяжелым, смог выкарабкаться и отблагодарил всех за поддержку: «Ваша доброта помогла мне и моей семье пережить то, что случилось на прошлой неделе. Я всегда буду благодарен врачам за спасение моей жизни. Истинным героем в этом трагическом событии стала сестра Бонни, которая убедила меня в том, что необходимо продолжать бороться».

Несмотря на жуткую аварию и ее последствия, Монгер не бросил автоспорт. Уже летом 2017 года он сел за руль адаптированной гоночной машины с дополнительным ручным управлением. А под конец Билли и его семья обратились в Международную автомобильную федерацию с просьбой изменить правила и разрешить людям с ограниченными возможностями участвовать в гонках на одноместных автомобилях. FIA прислушалась к британцу и сняла запрет. Так Монгер стал выступать в «Формуле-3», где в первой же гонке он занял третье место.

Билли Монгер (слева) и гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Фото Global Look Press

Самый длинный день в жизни

Потом Билли все-таки ушел из автоспорта, но продолжает бросать себе вызовы. Сейчас он работает телеведущим и часто устраивает благотворительные кампании. Так, например, в 2021 году он собрал солидную сумму, бегая, плавая на каяках и ездя на велосипеде по всей Англии.

Участие в триатлоне стало одним из вызовов для Монгера. Друзья и родственники сразу были уверены, что он справится с задачей. «Я могу еще больше гордиться Билли и тем, чего он достиг для себя и для других, — объясняла мать спортсмена Аманда Найт. — Сейчас я испытываю огромное облегчение от того, что он пересек финишную черту. Когда он взялся за этот вызов, я знала, что Билли приложит все усилия, движимый теми, кому он может помочь».

Монгер преодолел заплыв на 3,8 километра за 1 час 7 минут и 29 секунд, проехал 180 километров на велосипеде за 7 часов 26 минут и 50 секунд и пробежал марафонскую дистанцию за 5 часов 26 минут и 26 секунд. Таким образом, он побил предыдущий мировой рекорд на 2 часа 3 минуты и 3 секунды.

Дистанция Ironman сложилась для него непросто: «Было несколько моментов — ужалила медуза и порезала сустав, но, учитывая обстоятельства и проблемы, которые могли возникнуть, я в полном восторге, — радовался триатлонист. — Это была гонка, о которой я мечтать не мог. Моя команда поддержки, как всегда, просто потрясающая. Огромное им спасибо за поддержу и, конечно, за поддержку публики. Надеюсь, вам, ребята, понравилось это приключение так же, как и мне. Мы — «железные люди».

После гонки Билли Морген заявил, что это был самый длинный день в его жизни: «Я просто чувствовал столько любви на трассе. Это был действительно особенный день. Вся эта тяжелая работа наконец-то окупилась, и лучше и быть не могло. Все сложилось действительно хорошо».

Фото Global Look Press

Российский рекорд

В России тоже есть свои герои. На недавнем Московском марафоне свое имя в Книгу рекордов страны внес житель города Видное Валентин Ткачев. Он стал первым спортсменом с донорским сердцем, пробежавшим марафонскую дистанцию. На преодоление 42,2 километра ему потребовалось 4 часа 44 минуты.

Операцию по пересадке Валентин перенес два года назад. Реабилитация была тяжелой. Одной из главных первоначальных задач для него был сброс веса, чтобы снизить нагрузку на сердце. Бег стал способом борьбы с лишними килограммами. «Я не планировал бегать, но сказал себе: надо худеть, и когда выписался из больницы, начал просто ходить — сначала немного, потом все больше и больше, но постепенно этого мне становилось мало. Тогда решил начать бегать», — приводят его слова «Видновские вести».

Спустя пять месяцев после пересадки сердца он пробежал первый километр. Дальше — больше. Ткачев начал выступать на соревнованиях «Добрый забег» в Москве, полумарафонах «Лужники» и «Северная столица», «Марьинская стрела» и многих других стартах.

Так Валентин добрался до Московского марафона. На нем он планировал выбежать из 5 часов 30 минут, но получилось даже лучше. «Все 4 часа 44 минуты я бежал без остановок. Были подъемы, встречный ветер, погода выдалась довольно прохладной, и временами было очень нелегко. Раньше я пробегал 30 километров, а вот 42 были для меня чем-то новым. Поэтому на последних десяти километрах уже шла борьба с собой. Но желание дойти до цели не покидало. Я не смотрел на время, для меня важна была не скорость, а дистанция, на всем ее протяжении я старался правильно распределять силы», — объяснял Ткачев.

На этом Валентин останавливаться не собирается. В планах на следующий год сразу три марафона — в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.