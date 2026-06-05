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5 июня, 14:44

Российские триатлонисты выступят в Европе на отборе к Олимпиаде-2028

Сергей Ярошенко

Российские триатлонисты выступят в Европе на отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2028 года, сообщает руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

«Если обладать определенной смекалкой и компетентностью, то это, конечно, непростая задача, но мы с ней справились. И дай бог, если сейчас не произойдет ничего сверхъестественного, у всех есть необходимые документы для въезда, выезда, все билеты куплены, все забронировано. И я уверена, что у нас получится приехать на старт, получится приехать вовремя. Так как большая сложность связана и с такими мелкими пакостями, когда до последнего не согласуют въезд и человек приезжает за несколько часов до старта. Конечно, когда ты несешься, бежишь, ты не можешь собраться, у тебя нет времени акклиматизироваться, это тоже большая проблема. В этом году я уверена, что, научившись на предыдущих периодах, мы позволим спортсменам чувствовать себя увереннее и комфортнее», — цитирует Шойгу ТАСС.

Спортсмены из России принимают участие в соревнованиях под эгидой Международного союза триатлона в нейтральном статусе.

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Источник: ТАСС
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