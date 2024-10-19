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На чемпионате мира по триатлону погибли два спортсмена. Одному из них было 75 лет

На чемпионате мира по триатлону в Испании погибли два спортсмена
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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На чемпионате мира по триатлону в Испании погибли два спортсмена.
Фото triathlon.org
Свидетели говорят о плохой организации работы испанских спасательных служб.

Финал чемпионата мира по триатлону близ испанской Малаги в регионе Андалусия был омрачен сразу двумя смертями в один день. 17 октября на спринтерской трассе в соревнованиях ветеранов скончались 75-летний мексиканец Роджер Мас Коломбер и 57-летний британец Марк Джон. Спортсмены, ставшие свидетелями инцидентов, жалуются на непрофессиональную работу спасательных служб. Организаторы турнира выразили соболезнования, но не стали останавливать чемпионат, ограничившись минутой молчания во время церемоний награждения. В этом году старты по триатлону и кроссфиту унесли уже не менее 15 жизней.

Медицинские инциденты

Итоговый турнир триатлонного сезона под эгидой международной федерации World Triathlon собрал в городке Торремолинос более 5500 триатлонистов из 79 стран. Однако праздника спорта не получилось. В первый же день во время заплыва скончался ветеран из Мексики. «На трассе оказались одни из худших спасателей, каких я когда-либо видел, — заявил один из участников соревнования Бренден Шеель. — Они продемонстрировали неудовлетворительную подготовку и ужасную коммуникацию. На трассе был пожилой мужчина, который явно подавал сигналы о помощи в нескольких сотнях ярдов от финиша. Все на берегу это видели, все кричали, чтобы кто-то ему помог. Но спасатель-байдарочник совершенно ничего не замечал, и двигался в другую сторону».

Турнир World Triathlon в Торремолиносе.
Фото triathlon.org

Мексиканская федерация триатлона опубликовала заявление в своих социальных сетях, в котором выразила сожаление по поводу гибели преданного спортсмена, который представлял свою страну на многих соревнованиях. Но не успели триатлеты отойти от шока, как пришли новости о гибели на беговой части дистанции представителя Великобритании. Он лишился чувств во время забега, и реанимационные мероприятия не смогли вернуть его к жизни. Две смерти в один день — серьезный удар по World Triathlon, ведь турнир на юге Испании был обставлен с большим размахом и собрал множество спортсменов от любителей до элиты, а также ветеранов, юниоров и паратриатлонистов.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что два участника (один из Мексики, один из Великобритании) погибли на чемпионате мира по триатлону на спринтерской дистанции в Торремолиносе, — говорится в заявлении международной федерации. — Наши глубочайшие соболезнования их семьям, друзьям, национальным федерациям и всей триатлонной семье. World Triathlon, испанская федерация и НОК находятся в контакте с их семьями и национальными федерациями, чтобы оказать всю необходимую поддержку в эти трудные и печальные времена». Также в заявлении отмечается, что причиной смерти стали «медицинские инциденты» (внезапный сердечный приступ), а не несчастный случай.

Российская триатлонистка Елена Смирнова утонула во&nbsp;время соревнований в&nbsp;Барселоне. Российская триатлонистка погибла на соревнованиях в Испании. Ей был 41 год

Минута молчания вместо отмены соревнований

Триатлон — один из самых физически сложных видов спорта, поэтому трагические случаи сделать не редки. Только в этом году на различных стартах погибли не менее 15 спортсменов. Однако на сей раз организаторы не стали отменять соревнования в знак скорби. Все запланированные выступление состоятся в срок, но во время церемоний награждения запланирована минута молчания. Между тем всего две недели назад в Испании во время турнира Ironman Калелья — Барселона близ пляжа Калельи погибла российская спортсменка-любительница Елена Смирнова. Триатлетке из Санкт-Петербурга стало плохо во время заплыва, ее достали из воды и повезли в больницу, но 41-летняя женщина скончалась в машине скорой помощи.

Российская триатлонистка Елена Смирнова утонула во время соревнований в Барселоне.
Фото соцсети

«Я один из первых тренеров Лены, мы сотрудничали на протяжении 2022-2023 годов. Она очень яркий, харизматичный, старательный и открытый человечек, с которой всегда легко и приятно общаться, — рассказала о своей бывшей ученице Екатерина Шершень в интервью «АиФ». — У нее был страх открытой воды, и мы много времени уделяли тренировкам на озерах и работали психологически. На момент нашей работы все старты проходили на отлично и проблем с водой и здоровьем не было. В августе она получила стресс-перелом пяточной кости и не могла нормально бегать. Поэтому акцент в тренировках был больше на плавание и велоспорт. Но она решила поехать и в любом случае принять участие в Ironman».

В августе этого года большой резонанс вызвала смерть на соревнованиях CrossFit Games на американском озере Форт-Уэрт сербского атлета Лазара Джукича. 28-летний спортсмен был третьим номером в национальном рейтинге в своем виде спорта, но утонул из-за проблем с сердцем примерно за 100 метров до финиша. Тело атлета достали из воды только спустя час после инцидента. Многие уверены, что Лазара можно было спасти, если бы организаторы турнира действовали более профессионально. После этого спортсменам, сильно переживавшим случившееся, была предоставлена бесплатная психологическая помощь.

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