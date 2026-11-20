Триатлонистка Рясова завоевала золото чемпионата мира по акватлону

Российская триатлонистка Валентина Рясова завоевала золотую медаль чемпионата мира по акватлону в Абу-Даби (ОАЭ).

Спортсменка преодолела дистанцию в формате «бег — плавание — бег» за 34 минуты 37 секунд.

Серебряным призером стала представительница Камбоджи Марго Гарабедян (34 минуты 40 секунд).

Третьей стала россиянка Яна Ченская (34 минуты 41 секунда). Она лидировала по ходу гонки, однако получила десятисекундный штраф за ошибку при прохождении транзитной зоны.

Международная федерация триатлона (World Triathlon) допускает российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях с национальной символикой.