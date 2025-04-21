Остапенко уничтожает топов. В Штутгарте она разобралась и с Соболенко, и со Свентек

В финале с напором латвийки не справилась даже первая ракетка мира.

Porsche Tennis Grand Prix

Финал. Одиночный разряд

Елена Остапенко (Латвия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 6:4, 6:1

Латвийская теннисистка Елена Остапенко обрушила мечты первой ракетки мира Арины Соболенко о новой машине Porsche . В финале турнира в Штутгарте Остапенко уверенно переиграла белоруску и уехала с кортов на главном призе соревнований.

Гроза авторитетов

По ходу турнира в Штутгарте латвийка обыграла свою любимую клиентку — вторую ракетку мира Игу Свентек. Сетка свела их на стадии четвертьфинала, в котором полька смогла отвоевать у соперницы один сет. Для Иги это уже можно считать хорошим результатом, ведь Остапенко тотально доминирует в их противостоянии. Болельщики даже называют Елену «хозяйкой Свентек». Теннисистки встречались шесть раз, и столько же раз победителем выходила латвийка. Ни у кого в туре нет подобной статистики против второго номера рейтинга.

«Я очень уважаю ее, ее команду и все, что она делает для тенниса. Но каждый раз, когда я выхожу с ней на корт, я понимаю, что впереди еще одна битва, — говорила Остапенко после поединка с Игой. — Даже если в этот день я буду чувствовать себя не лучшим образом, я буду бороться и выкладываться по полной. Сегодня мне очень помогло то, что я боролась до последнего очка».

Это была уже вторая победа Елены над полькой в нынешнем сезоне. Ранее латвийка обыгрывала Свентек на турнире в Катаре. Там же Остапенко взяла верх над 4-м номером рейтинга Жасмин Паолини. Таким образом, в 2025 году статистика встреч Елены против игроков топ-10 перед финалом в Штутгарте была 3:0. Да-да, в текущем сезоне игроки десятки не выиграли у 24-й ракетки мира ни одного поединка.

Статистика противостояния с Ариной Соболенко складывалась не в пользу латвийки — 0:3. Последний раз девушки встречались год назад в четвертьфинале «тысячника» в Риме, где белоруска особых проблем не испытала — 6:2, 6:4.

К финалу в Штутгарте Соболенко должна была скопить больше сил, ведь до титульного матча она сыграла всего два поединка, когда Остапенко — все четыре. Арина, как теннисистка с первым номером «посева», пропускала стартовый круг, а во втором должна была встречаться с Анастасией Потаповой, которая снялась с турнира.

На протяжении недели Соболенко рассказывала, что очень хочет выиграть главный приз — новую машину Porsche . Белоруска три раза доходила до финала турнира в Штутгарте, но уступила во всех. В 2021-м ее остановила Эшли Барти, в 2022-м и 2023-м — Ига Свентек. В этом году Арина говорила, что ей очень нравится цвет автомобиля, который напоминает тигра, поэтому будет сражаться за Porsche изо всех сил.

«Я выйду завтра и буду бороться, как будто это первый матч. Буду бороться за эту прекрасную машину позади меня, — говорила Соболенко в интервью на корте после легкого полуфинала с Элизе Мертенс. — Пожалуйста, пожалуйста, мне нужна эта машина. Она же выглядит как машина для тигрицы, давайте это признаем. Так что я точно выйду завтра и буду бороться за каждый розыгрыш».

Арина Соболенко. Фото Reuters

Несбыточная мечта

Начало финала для Арины не задалось. Возможно, излишнее стремление к главному призу принесло ей больше нервозности. У белоруски не шла первая подача, а на вторую Остапенко отвечала агрессивно, сразу перехватывая инициативу в розыгрышах. В результате Елена сразу же повела в матче с брейком, который без проблем подтвердила.

Латвийка играла с меньшим напряжением. Глупые и ненужные ошибки в этом важном матче Остапенко встречала с улыбкой. Соболенко же все больше раздражалась. Особенно когда не получалось выигрывать у соперницы в затяжных перестрелках. Но к третьему гейму к белоруске пришла подача. Она запускала по два эйса подряд, что приносило легкие очки. Тем не менее в розыгрышах все равно чувствовала нестабильность.

Елена тоже была небезупречна. В первом сете она допустила даже больше невынужденных ошибок. Однако большинство из них приходили не в самые важные моменты. Первая подача временами у латвийки тоже сбоила. Арина нашла возможность в шестом гейме и отквитала упущенный на старте брейк. Вот только удержать это равенство не смогла.

Остапенко включилась в игру с большим напором и продемонстрировала феноменальный прием. На острые подачи соперницы она отвечала неберущимися ударами навылет. Это снова расшатало Соболенко, у которой нарастало количество сорванных ударов и злости. Первая партия осталась за Еленой.

Второй сет опять стартовал с брейка Остапенко, но на этот раз Арина ответила жестко — геймом под ноль. Казалось, что после такого первая ракетка мира наконец возьмет матч под свой контроль. Но получилось все наоборот. Елена замучила Соболенко неудобным приемом, неприятными низкими мячами под заднюю линию, которые белоруска не могла поднять, и ударами в противоход. При этом Остапенко сократила количество ошибок до минимума. В шестом гейме второго сета в трансляции показали статистику последних 15 розыгрышей, где преимущество латвийки был подавляющим — 13:2. Соболенко раздражалась, била ракеткой о корт, за что получила предупреждение от судьи, но остановить мощный ход соперницы не смогла.

Арина Соболенко и Елена Остапенко. Фото AFP

В своей речи во время церемонии награждения Арина снова много говорила о главном призе турнира. В конце выступления она нашла решение, как его заполучить: «Я рада, что могу позволить себе эту машину. Знаете что? После финала я куплю себе такую, потому что, наверное, это мой единственный вариант».

Остапенко свое желание получить новый Porsche не высказывала, поэтому была немного смущена: «Мне кажется, ты меня сейчас ненавидишь, потому что очень хотела эту машин, но я уверена, что ты выиграешь ее в другой раз. Мне приятно делить с тобой корт. Ты большая чемпионка».