Остапенко не остановить в Штутгарте. Елена переиграла Александрову

Екатерина провела отличный турнир, но на полуфинал сил уже не хватило.

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix. Полуфинал. Одиночный разряд

Елена Остапенко (Латвия) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:4, 6:4

Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole. Парный разряд. Финал

Сабрина Сантамария/Александра Крунич (США/Сербия) — Ирина Хромачева/Линда Носкова (Россия/Чехия, 1) — 6:0, 6:4

Российские теннисистки не смогли добраться до титулов в WTA-туре. Ближе всего к итоговой победе была 15-я ракетка мира в парном разряде Ирина Хромачева. В дуэте с Линдой Носковой из Чехии они дошли до финала, но там сенсационно проиграли Сабрине Сантамария и Александре Крунич, которые не входят в топ-50. В одиночном разряде в мини-чемпионате России в Штутгарте (в основной сетке играли сразу семь наших соотечественниц) дальше всех дошла Екатерина Александрова. По ходу турнира Екатерина прошла двух игроков топ-10 (Мирру Андрееву и Джессику Пегулу), но в полуфинале не смогла справиться с набравшей невероятную форму Еленой Остапенко.

Два шанса

Представительница Латвии выдала свой, пожалуй, лучший турнир сезона. Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 на любимом грунте разобралась с Даяной Ястремской, Эммой Наварро и Игой Свентек. Причем в противостоянии с польской теннисисткой, которая четыре раза выигрывала французский «мейджор», Остепенко теперь ведет 6:0.

«Я очень уважаю Игу, ее команду и все, что она делает для тенниса, — призналась после матча Остапенко. — Но каждый раз, когда я выхожу с ней на корт, я понимаю, что впереди еще одна битва. Я к ней готова. Даже если в этот день я буду чувствовать себя не лучшим образом, я буду бороться и выкладываться по полной. Да, она тоже отлично играет на грунте, но я победила на «Ролан Гаррос», так что могу сказать то же самое и о себе».

На пути к полуфиналу у Александровой были не менее серьезные соперники, и всех она победила в двух сетах. Людмила Самсонова взяла у чемпионки Линца шесть геймов: Мирра Андреева — пять, Джессика Пегула уступила первую партию с «баранкой». При этом было понятно, что с Остапенко легкой прогулки точно не будет. Во-первых, перед матчем в Штутгарте счет их личного противостояния был 5:5. Во-вторых, форма Остапенко действительно вызывала восхищение.

В итоге в полуфинале Елена сыграла на том же космическом уровне, а вот Александрова провела свой худший матч в Германии. На старте первой партии Екатерина отдала две своих подачи из трех. Шансы вернуться в игру были в шестом гейме, но россиянка не реализовала брейк-пойнт. Больше возможностей отыграться Остапенко не оставила.

Во втором сете Александрова взяла первый гейм под ноль, но уже на следующей подаче позволила сопернице сделать ранний брейк. В решающих розыгрышах Елене помогал зубодробительный форхенд, против которого не было приема. В пятом гейме Остапенко могла повести 4:1, но Екатерина ушла с 0:30 и осталась в игре. А когда россиянка выиграла седьмой гейм эйсом (3:4), то показалось, что у нее будет возможность переломить ход неудачно складывающегося матча. И один реальный момент для этого был. В следующем гейме Александрова заработала брейк-пойнт на затяжном «ровно», но в длительном обмене ударами с задней линии Екатерина допустила ошибку. Счет стал 5:3, и спустя пять минут Остапенко довольно уверенно подала на матч.

Так Елена вышла в 18-й одиночный финал на уровне WTA. Последний титул она брала в феврале 2024-го в Линце.

Екатерина Александрова. Фото Reuters

Упущенная возможность

Ирина Хромачева и Линда Носкова на турнире WTA-250 в Руане были «посеяны» под первым номером. В live-рейтинге Ирина сейчас стоит на 15-м месте в парном разряде, Носкова — на 72-м. В 1/8 финала они обыграли Варвару Грачеву/Анну Блинкову, в 1/4 — Бернарду Перу/Елену-Габриэлу Русе, а в полуфинале — Магали Кемпен/Куинн Глисон. Отметим, что в 1/4 и 1/2 финала русско-чешскому дуэту пришлось выигрывать решающий тай-брейк.

Тем не менее в финале они считались явными фаворитами. Сантамария замыкала топ-70 рейтинга, Крунич — топ-100. Однако американка и сербка провели выдающийся матч, выиграв его всего за 63 минуты. Первый сет Хромачева и Носкова и вовсе проиграли с «баранкой». Во второй партии картина вроде бы кардинально поменялась. Россиянка и чешка уверенно взяли три стартовых гейма подряд, но потом их игра разладилась. Они взяли лишь один гейм из следующих семи и упустили возможность взять трофей.

Для Хромачевой это второе поражение в финале парного разряда в этом сезоне. В мексиканской Мериде Ирина в паре с Анной Данилиной проиграли Маяр Шериф и Катажине Питер. Всего в карьере 29-летняя москвичка выиграла восемь титулов на уровне WTA.