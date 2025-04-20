Теннис
WTA
Статьи
Рейтинг Турниры Новости Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

20 апреля, 18:00

Остапенко не остановить в Штутгарте. Елена переиграла Александрову

Александрова проиграла Остапенко в полуфинале турнира в Штутгарте
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Елена Остапенко.
Фото Reuters
Екатерина провела отличный турнир, но на полуфинал сил уже не хватило.

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix. Полуфинал. Одиночный разряд
Елена Остапенко (Латвия) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:4, 6:4
Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole. Парный разряд. Финал
Сабрина Сантамария/Александра Крунич (США/Сербия) — Ирина Хромачева/Линда Носкова (Россия/Чехия, 1) — 6:0, 6:4

Российские теннисистки не смогли добраться до титулов в WTA-туре. Ближе всего к итоговой победе была 15-я ракетка мира в парном разряде Ирина Хромачева. В дуэте с Линдой Носковой из Чехии они дошли до финала, но там сенсационно проиграли Сабрине Сантамария и Александре Крунич, которые не входят в топ-50. В одиночном разряде в мини-чемпионате России в Штутгарте (в основной сетке играли сразу семь наших соотечественниц) дальше всех дошла Екатерина Александрова. По ходу турнира Екатерина прошла двух игроков топ-10 (Мирру Андрееву и Джессику Пегулу), но в полуфинале не смогла справиться с набравшей невероятную форму Еленой Остапенко.

Два шанса

Представительница Латвии выдала свой, пожалуй, лучший турнир сезона. Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 на любимом грунте разобралась с Даяной Ястремской, Эммой Наварро и Игой Свентек. Причем в противостоянии с польской теннисисткой, которая четыре раза выигрывала французский «мейджор», Остепенко теперь ведет 6:0.

«Я очень уважаю Игу, ее команду и все, что она делает для тенниса, — призналась после матча Остапенко. — Но каждый раз, когда я выхожу с ней на корт, я понимаю, что впереди еще одна битва. Я к ней готова. Даже если в этот день я буду чувствовать себя не лучшим образом, я буду бороться и выкладываться по полной. Да, она тоже отлично играет на грунте, но я победила на «Ролан Гаррос», так что могу сказать то же самое и о себе».

На пути к полуфиналу у Александровой были не менее серьезные соперники, и всех она победила в двух сетах. Людмила Самсонова взяла у чемпионки Линца шесть геймов: Мирра Андреева — пять, Джессика Пегула уступила первую партию с «баранкой». При этом было понятно, что с Остапенко легкой прогулки точно не будет. Во-первых, перед матчем в Штутгарте счет их личного противостояния был 5:5. Во-вторых, форма Остапенко действительно вызывала восхищение.

Мирра Андреева и&nbsp;Екатерина Александрова.Мирра разгромлена бывшей первой ракеткой России. Идеальный матч Александровой

В итоге в полуфинале Елена сыграла на том же космическом уровне, а вот Александрова провела свой худший матч в Германии. На старте первой партии Екатерина отдала две своих подачи из трех. Шансы вернуться в игру были в шестом гейме, но россиянка не реализовала брейк-пойнт. Больше возможностей отыграться Остапенко не оставила.

Во втором сете Александрова взяла первый гейм под ноль, но уже на следующей подаче позволила сопернице сделать ранний брейк. В решающих розыгрышах Елене помогал зубодробительный форхенд, против которого не было приема. В пятом гейме Остапенко могла повести 4:1, но Екатерина ушла с 0:30 и осталась в игре. А когда россиянка выиграла седьмой гейм эйсом (3:4), то показалось, что у нее будет возможность переломить ход неудачно складывающегося матча. И один реальный момент для этого был. В следующем гейме Александрова заработала брейк-пойнт на затяжном «ровно», но в длительном обмене ударами с задней линии Екатерина допустила ошибку. Счет стал 5:3, и спустя пять минут Остапенко довольно уверенно подала на матч.

Так Елена вышла в 18-й одиночный финал на уровне WTA. Последний титул она брала в феврале 2024-го в Линце.

Екатерина Александрова.
Фото Reuters

Упущенная возможность

Ирина Хромачева и Линда Носкова на турнире WTA-250 в Руане были «посеяны» под первым номером. В live-рейтинге Ирина сейчас стоит на 15-м месте в парном разряде, Носкова — на 72-м. В 1/8 финала они обыграли Варвару Грачеву/Анну Блинкову, в 1/4 — Бернарду Перу/Елену-Габриэлу Русе, а в полуфинале — Магали Кемпен/Куинн Глисон. Отметим, что в 1/4 и 1/2 финала русско-чешскому дуэту пришлось выигрывать решающий тай-брейк.

Тем не менее в финале они считались явными фаворитами. Сантамария замыкала топ-70 рейтинга, Крунич — топ-100. Однако американка и сербка провели выдающийся матч, выиграв его всего за 63 минуты. Первый сет Хромачева и Носкова и вовсе проиграли с «баранкой». Во второй партии картина вроде бы кардинально поменялась. Россиянка и чешка уверенно взяли три стартовых гейма подряд, но потом их игра разладилась. Они взяли лишь один гейм из следующих семи и упустили возможность взять трофей.

Дарья Сэвилл-Гаврилова.«Потные теннисистки проигрывают гламурным подружкам игроков». Истерика бывшей российской спортсменки

Для Хромачевой это второе поражение в финале парного разряда в этом сезоне. В мексиканской Мериде Ирина в паре с Анной Данилиной проиграли Маяр Шериф и Катажине Питер. Всего в карьере 29-летняя москвичка выиграла восемь титулов на уровне WTA.

Теннис
Екатерина Александрова
Елена Остапенко
Читайте также
На Камчатке зафиксировали извержение вулкана Ключевская сопка
«Купол Донбасса» сорвал 269 атак украинских БПЛА на инфраструктуру ДНР за неделю
Уфа отказывается вылетать, а «Авангард» копирует 2024-й. Что произошло в Кубке Гагарина 19 апреля
Названы главные события сезона НХЛ для игроков из России
СМИ сообщили о планах Великобритании нарастить производство оружия
Кучеров в третий раз в карьере выиграл «Арт Росс» лучшему бомбардиру НХЛ
Популярное видео
«Авангард» и «Салават» продолжают сопротивление
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Трактор» повел 3-1, «Динамо» сравняло счет с «Ак Барсом»
Панарин угодил в секс-скандал
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Совершил моральное насилие». Украинка судится с чиновником WTA из-за слов о России

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости