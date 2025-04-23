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Сегодня, 10:30

МиДи снова вместе. Пара Андреева/Шнайдер заявлена на «тысячник» в Мадриде

Андреева и Шнайдер сыграют в паре на турнире в Мадриде
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото Дарья Исаева
Чемпионки супертурнира в Майами после трехнедельного перерыва воссоединились и «посеяны» под пятым номером.

Опубликована сетка женского парного грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде, из которой следует, что звездный дуэт юных россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер воссоединился впервые после триумфа на «тысячнике» в Майами. Три с небольшим недели назад призеры Олимпиады выиграли в США первый большой парный трофей в карьере, после чего возникла небольшая пауза — планы девушек не стыковались. И вот проект возобновлен. В первом круге Mutua Madrid Open соперницами МиДи, которые «посеяны» под пятым номером, станут россиянка Людмила Самсонова и Николь Меличар-Мартинес из США. Этот тандем только что доходил до полуфинала в Штутгарте. Сумеют ли Мирра и Диана продолжить победную серию в Мадриде, будет сильно зависеть от того, как сложатся их дела в одиночном разряде.

Стала слишком много думать о том, что говорят другие

Накануне нынешнего сезона Андреева и Шнайдер договорились, что вместе выступят в парных турнирах «тысячников» и «мейджоров». Однако в последние время были сомнения, что эти планы будут соблюдаться. Мирра теперь борется за улучшение рейтинга в топ-10, что отнимает много сил, а у Дианы новый тренер (Динара Сафина) и тоже серьезные задачи по улучшению результатов в одиночных соревнованиях. Девушки пропустили парный турнир WTA-500 в Штутгарте и не порадовали в одиночке, синхронно уступив во втором раунде — Андреева проиграла Екатерине Александровой (3:6, 2:6), а Шнайдер — Элизе Мертенс (2:6, 6:7). В общем, настроение перед Мадридом у юных россиянок не сказать что сильно радостное. Хотя Мирра на пресс-конференции перед турниром держалась по традиции очень бодро.

«Я рада вернуться в Мадрид. Как будто только вчера я выиграла здесь свои первые важные профессиональные матчи, — отметила первая ракетка России. — У меня отличные воспоминания. Я очень мотивирована и нахожусь в хорошей форме. На прошлой неделе мы тренировались с Кончитой в Барселоне. Верю, что смогу добиться здесь чего-то серьезного. Я горжусь своими успехами, но хочу большего. Многие говорят обо мне и высказывают мнение о том, что я делаю. Порой этот шум неизбежно доходит до тебя и влияет. Так произошло и со мной. В итоге я стала слишком много думать о том, что говорят другие. К счастью, у меня есть прекрасная команда, которая помогает справляться со всеми вызовами и смотреть на жизнь с оптимизмом».

В Мадриде Мирра «посеяна» в одиночке под седьмым номером и стартует во втором круге матчем против Мари Бузковой из Чехии. Нашей 17-летней звезде предстоит защищать 215 очков в одиночном рейтинге, для чего нужно выйти как минимум в четвертьфинал. С учетом двух поражений в последних трех матчах это не самая легкая задача. Шнайдер (13) в столице Испании для начала сыграет с победительницей пары Кэти Волынец (США)/Петра Квитова (Чехия). Очков за прошлогоднее выступление им защищать не надо, что избавляет от давления и позволяет больше внимания уделить турниру дуэтов. В отличие от Андреевой, которой на этот раз придется тратить силы на парный разряд по остаточном принципу.

Андрей Рублев, Даниил Медведев и&nbsp;Мирра Андреева.Жеребьевка в Мадриде: Рублев, Медведев и Андреева узнали первых соперников

Из восьми россиянок в парной заявке у шести напарницы-иностранки

В Мадриде не будет лучшей женской пары мира Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США), а под первым номером «посеяны» чемпионки недавнего турнира в Штутгарте Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Надо полагать, что они и являются главными фаворитами вместе со вторыми «сеяными» олимпийскими чемпионками Саррой Эрани и Жасмин Паолини из Италии. Андреева и Шнайдер — теневые фавориты. С одной стороны, по совокупному парному рейтингу это сейчас второй дуэт мира, с другой — у обеих девушек большие амбиции в одиночном разряде. Поэтому, как бы мы ни ждали новых успехов МиДи, они сейчас не в приоритете, во всяком случае до вылета Андреевой из личного турнира (если он случится на ранних стадиях).

Шнайдер остается лучшей парницей страны, но на пятки в рейтинге ей наступает Ирина Хромачева, недавно вместе Анной Данилиной из Казахстана игравшая в финале турнира WTA-250 в Руане. В Мадриде Хромачева и Данилина выступят в первом круге против пары Суко Ояма (Япония)/Кристина Буча (Испания). Из наших девушек в парном разряде на нынешний «тысячник», помимо Миди, Самсоновой и Хромачевой, заявились Анна Калинская (с румынкой Сораной Кирстя), Анна Блинкова (с У Фансянь из Тайваня), Вероника Кудерметова (с Елизой Мертенс из Бельгии) и Екатерина Александрова (с американкой Пейтон Стирнс). Александрова, напомню, на прошлой неделе дошла до парного финала турнира WTA-500 в Штутгарте. Правда, с другой напарницей — китаянкой Чжан Шуай.

Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Что касается Андреевой, то последние несколько недель она работает с новым фитнес-тренером Азузом Симчичем, и, по идее, это сотрудничество вот-вот должно дать свои плоды. В Мадриде Мирра может рассчитывать на дополнительные симпатии публики, поскольку ее основной тренер Кончита Мартинес — легенда испанского тенниса. «Очевидно, и из-за нее многие люди также узнают обо мне, так что я думаю, что она привела еще пару болельщиков на мою сторону», — сказала Мирра в интервью «Чемпионату». На пресс-конференции наша теннисистка также польстила кумиру местной публики Карлосу Алькарасу: «Я смотрю его матчи по телевизору, а потом пытаюсь подражать в своих матчах». В общем, накануне старта юных россиянок в Мадриде работа кипит. Главное, чтобы нашим девушкам теперь хватило сил и на одиночку, и на пару, и на заигрывания с публикой.

Теннис
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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