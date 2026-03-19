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Захарова вышла во второй круг «тысячника» в Майами

Руслан Минаев

Россиянка Анастасия Захарова победила венгерку Анну Бондар в первом круге турнира WTA 1000 в Майами — 5:7, 6:3, 6:1.

Матч длился 2 часа 23 минуты. Захарова за игру сделала 4 двойные ошибки и реализовала 9 из 17 брейк-пойнтов. У Бондар — 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 из 12 реализованных брейк-пойнтов.

Захарова вышла во второй круг и встретится с соотечественницей Анной Калинской.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Захарова (Россия, Q) — Анна Бондар (Венгрия) — 5:7, 6:3, 6:1

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Теннис
Анастасия Захарова (теннис)
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