29 июня, 10:00

Теннисистка Весна Долонц рассказала, о чем сожалеет после завершения карьеры

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Весна Долонц.
Фото Getty Images

Бывшая российско-сербская теннисистка Весна Долонц, добиравшаяся до 84-й строчки рейтинга WTA, рассказала «СЭ» о сожалениях после завершения профессиональной карьеры. Долонц закончила выступать в 2017 году.

— Думали ли вы, как все могло пойти, если бы не мононуклеоз?

— Конечно же, есть сожаление. Не сказала бы, что оно сильно давит. Я закончила карьеру пораньше, но знала, что буду делать. Для меня это не было большой трагедией. Но когда я играла и была на пике форме, выйдя в третий круг Уимблдона и одолев Янкович по дороге, планировала работать дальше и попасть в топ-50. Если бы все сделала правильно, то это было бы мне по силам. Но тут вмешались силы небесные и не дали дойти. Сожаления больше о том, что не было достаточно опыта, чтобы остановиться и понять, что со мной происходит. Надо было докопаться до истины. А я вроде бы копала, но, несмотря на то что все время мне было плохо, продолжала играть. К одному врачу сходила — у вас все нормально, к другому — у вас все нормально. Подозрение на мононуклеоз было очень долгим и никак не подтверждалось. Я жалею вот об этой ошибке. Нужно было притормозить в этой гонке, забыть про рейтинг и разобраться со своим здоровьем. Эти ошибки стоили мне карьеры, — сказала Долонц «СЭ».

Весна Долонц.«Джоковича не воспринимают позитивно не из-за национальности». Интервью бывшей сербской и российской теннисистки

