Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

29 июня, 09:20

Теннисистка Долонц рассказала о причинах смены спортивного гражданства с российского на сербское

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Бывшая 84-я ракетка мира Весна Долонц рассказала «СЭ» о причинах смены гражданства. До 2012 года Долонц выступала под российским флагом, а после — под сербским.

— Насколько важной была причина перехода в сборную Сербии, что вы не попадали в состав российской команды на Кубок Федерации?

— Мне было важно играть на Кубке Федерации и на Олимпиаде. За сборную Сербии я могла выступать, так как на тот момент в ней были Ана Иванович и Елена Янкович, а я становилась третьим-четвертым номером. В состав же российской команды на Кубок Федерации мне было невозможно попасть, потому что в топ-10 находились, по-моему, четыре игрока. Помните Олимпиаду в 2008-м, когда весь пьедестал был российским? А мне очень хотелось на ней играть. С Олимпиадой не получилось. Это, наверное, единственная вещь, о которой я жалею. Из-за мононуклеоза сорвались все планы. До Токио-2020 я уже закончила. Хоть и вернулась после болезни, но стала очень много травмироваться. Последнюю травму — травму стопы — получила абсолютно на ровном месте. Она меня совсем остановила.

— Долго ли думали, когда меняли гражданство? Как вам поступило предложение?

— Я с детства была на связи с сербской федерацией. Они меня всегда ждали. Сначала такая мысль не приходила в голову, но постепенно созревала. Когда стала понимать, что шансов играть за Сербию у меня больше, то просто высказала свое желание федерации. Они были готовы. Сербия смогла обеспечить намного больше возможностей: давали корт бесплатно, спаррингов, оплачивали поездки на турниры. Много моментов, которые сильно облегчали карьеру.

— Претензий в свой адрес не слышали после перехода?

— Нет, абсолютно никаких. Во-первых, у меня с детства двойное гражданство. Во-вторых, достаточно много игроков переходят в другие страны, поэтому в этом не было ничего такого, — сказала Долонц «СЭ».

Весна Долонц.«Джоковича не воспринимают позитивно не из-за национальности». Интервью бывшей сербской и российской теннисистки

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Весна Долонц
Читайте также
Эксперт сообщила о необходимости приема витамина D
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
В конце декабря часть пенсионеров получит январскую пенсию на 7,6% выше
Al Jazeera сообщил о влиянии давления США на остановку конфликта в Газе
Голдобина освистали, «армейцев» прибили за 51 секунду, а Ларионов в шоке от удалений. Что произошло в матче «Спартак» - СКА
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Популярное видео
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Ну хоть не за террористическое государство наркодилеров албания, как браток-борцуха разобиженный. За братушек пусть выступает.

    29.06.2025

  • Gordon

    Страны бывают разные. Много переходят - не аргумент. Если бы много опорожнялись на улицах - тоже значит можно? Просто выступать за Сербию вполне нормально потому что это Сербия. Вот и всё.

    29.06.2025

    • Долонц: «Это очень большой миф, что в нулевых в женском теннисе не было друзей»

    Теннисистка Весна Долонц рассказала, о чем сожалеет после завершения карьеры

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости