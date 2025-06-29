Теннисистка Долонц рассказала о причинах смены спортивного гражданства с российского на сербское

Бывшая 84-я ракетка мира Весна Долонц рассказала «СЭ» о причинах смены гражданства. До 2012 года Долонц выступала под российским флагом, а после — под сербским.

— Насколько важной была причина перехода в сборную Сербии, что вы не попадали в состав российской команды на Кубок Федерации?

— Мне было важно играть на Кубке Федерации и на Олимпиаде. За сборную Сербии я могла выступать, так как на тот момент в ней были Ана Иванович и Елена Янкович, а я становилась третьим-четвертым номером. В состав же российской команды на Кубок Федерации мне было невозможно попасть, потому что в топ-10 находились, по-моему, четыре игрока. Помните Олимпиаду в 2008-м, когда весь пьедестал был российским? А мне очень хотелось на ней играть. С Олимпиадой не получилось. Это, наверное, единственная вещь, о которой я жалею. Из-за мононуклеоза сорвались все планы. До Токио-2020 я уже закончила. Хоть и вернулась после болезни, но стала очень много травмироваться. Последнюю травму — травму стопы — получила абсолютно на ровном месте. Она меня совсем остановила.

— Долго ли думали, когда меняли гражданство? Как вам поступило предложение?

— Я с детства была на связи с сербской федерацией. Они меня всегда ждали. Сначала такая мысль не приходила в голову, но постепенно созревала. Когда стала понимать, что шансов играть за Сербию у меня больше, то просто высказала свое желание федерации. Они были готовы. Сербия смогла обеспечить намного больше возможностей: давали корт бесплатно, спаррингов, оплачивали поездки на турниры. Много моментов, которые сильно облегчали карьеру.

— Претензий в свой адрес не слышали после перехода?