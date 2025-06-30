Теннис
30 июня, 08:20

Шнайдер потеряла три позиции в рейтинге WTA, Александрова поднялась на одну строчку

Алина Савинова
Диана Шнайдер.
Фото AFP

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга.

В топ-3 изменений не произошло: белоруска Арина Соболенко остается первой ракеткой мира, американка Коко Гауфф занимает второе место, а ее соотечественница Джессика Пегула — третье. Представительница Польши Ига Свентек поднялась с 8-й на 4-ю строчку.

Среди россиянок лучшая позиция у Мирры Андреевой — она идет седьмой в рейтинге. Диана Шнайдер опустилась с 12-го на 15-е место, а Екатерина Александрова, которая на прошедшей неделе дошла до четвертьфинала турнира в Бад-Хомбурге, переместилась с 18-й позиции на 17-ю.

Даниил Медведев.Медведев и Рублев сохранили позиции в рейтинге ATP

Рейтинг WTA от 30 июня:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11640 очков;
2 (2). Коко Гауфф (США) — 7899;
3 (3). Джессика Пегула (США) — 6483;
4 (8). Ига Свентек (Польша) — 4943;
5 (4). Ясмин Паолини (Италия) — 4806;
6 (5). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4803;
7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4743;
8 (6). Мэдисон Киз (США) — 4484;
9 (9). Паула Бадоса (Испания) — 3684;
10 (10). Эмма Наварро (США) — 3610...
15 (12). Диана Шнайдер (Россия) — 2776...
17 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2426...
19 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2276...
39 (40). Анна Калинская (Россия) — 1342...
44 (44). Анастасия Потапова (Россия) — 1261...
46 (43). Вероника Кудерметова (Россия) — 1248...
50 (53). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1149...
64 (63). Полина Кудерметова (Россия) — 998...
78 (69). Анна Блинкова (Россия) — 853...
80 (87). Камилла Рахимова (Россия) — 831...
95 (94). Анастасия Захарова (Россия) — 739.

