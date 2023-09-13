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Сегодня, 13:48

Теннисистка Соболенко опубликовала пост в память об умершем отце

Виктория Кравченко
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Арина Соболенко.
Фото WTA
Соцсети Арины Соболенко.
Фото Соцсети
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко опубликовала в соцсетях пост, посвященный отцу Сергею. Он умер в ноябре 2019 года. Сегодня, 13 августа, ему исполнилось бы 47 лет.

«Время идет, а боль все та же. Мне тебя не хватает, папа. Это был бы твой 47-й день рождения», — написала Соболенко, прикрепив фото с отцом.

Соцсети Арины Соболенко.
Фото Соцсети

25-летняя белорусская теннисистка в этом году выиграла Australian Open в одиночном разряде. Также на ее счету две победы в турнирах «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат США-2019, Открытый чемпионат Австралии-2021) и 19 побед в турнирах WTA (13 — в одиночном разряде).

Арина Соболенко
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