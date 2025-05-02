Теннис
2 мая, 00:29

Соболенко победила Свитолину и вышла в финал «тысячника» в Мадриде

Руслан Минаев
Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белоруска Арина Соболенко стала финалисткой турнира серии WTA 1000 в Мадриде.

В полуфинале первая ракетка мира победила украинку Элину Свитолину (17-я ракетка) в двух сетах со счетом 6:3, 7:5. Матч длился 1 час 32 минуты.

Соболенко реализовала за игру 4 из 6 брейк-пойнтов. У Свитолиной — 2 из 7. Счет личных встреч между теннисистками — 5-1 в пользу белоруски.

Соболенко в финале встретится с американкой Коко Гауфф.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Элина Свитолина (Украина, 17) — 6:3, 7:5

Теннис
Арина Соболенко
Элина Свитолина
    Соболенко вышла в 10-й финал грунтового турнира в карьере

    Соболенко вышла в 10-й финал грунтового турнира в карьере

    Takayama

