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28 октября 2025, 21:19

Соболенко попала в одну группу с Гауфф и Пегулой на Итоговом турнире WTA

Алина Савинова
Арина Соболенко.
Фото Reuters

Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA, в котором примут участие восемь теннисисток.

Первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии попала в одну группу с американками Коко Гауфф (3-й номер рейтинга), Джессикой Пегулой (5) и итальянкой Ясмин Паолини (8).

В другой группе будут соревноваться полька Ига Свентек (2), американка Аманда Анисимова (4), представительница Казахстана Елена Рыбакина (6) и еще одна теннисистка из США Мэдисон Кис (7).

Итоговый турнир WTA пройдет с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Теннис
Аманда Анисимова
Арина Соболенко
Джессика Пегула
Елена Рыбакина
Ига Свентек
Кори Гауфф
Мэдисон Кис
Ясмин Паолини
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