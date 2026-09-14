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Чемпионская гонка ATP на 14 сентября 2026: Зверев опередил Синнера и занял первое место

Зверев опередил Синнера в чемпионской гонке ATP

Павел Лопатко

Немецкий теннисист Александр Зверев после победы в финале Открытого чемпионата США-2026 опередил итальянца Янника Синнера в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

29-летний Зверев набрал 8650 очков и поднялся со второго на первое место. 25-летний Синнер, у которого 7950 очков, опустился на второе место.

Третье место занимает финалист US Open-2026 23-летний американец Бен Шелтон — у него 4430 очков.

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Лучший из россиян Даниил Медведев переместился с 7-й на 8-ю строчку. У него 2780 очков. Его соотечественник Карен Хачанов улучшил свою позицию на 27 строчек и теперь занимает 23-е место.

На Итоговый турнир ATP проходят восемь сильнейших спортсменов по итогам сезона. В 2026-м соревнование состоится с 15 по 22 ноября в Турине (Италия).

Чемпионская гонка ATP от 14 сентября:

1 (2). Александр Зверев (Германия) — 8650

2 (1). Янник Синнер (Италия) — 7950

3 (6). Бен Шелтон (США) — 4430

4 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 4050

5 (4). Флавио Коболли (Италия) — 3530

6 (8). Фрэнсис Тиафо (США) — 3330

7 (5). Артур Фис (Франция) — 3150

8 (7). Даниил Медведев (Россия) — 2780

9 (9). Рафаэль Ходар (Испания) — 2509

10 (10). Тэйлор Фритц (США) — 2480...

21 (21). Андрей Рублев (Россия) — 1820...

23 (50). Карен Хачанов (Россия) — 1690.

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Александр Зверев (теннис)
Бен Шелтон
Янник Синнер
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