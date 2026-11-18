Медведев или Алькарас: кто выйдет в полуфинал Итогового турнира после очного матча? Расклады группы

Даниил Медведев и Карлос Алькарас выиграли стартовые матчи группового этапа Итогового турнира ATP в Турине. Уже после второго тура один из них может досрочно обеспечить себе выход в полуфинал. Для этого важны не только результаты собственных встреч, но и исход матча Флавио Коболли с Фрэнсисом Тиафо.

16 ноября в первом туре Алькарас победил Тиафо со счетом 6:2, 6:2, а Медведев — Коболли со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

После стартовых матчей первое место занимает испанец, второе — россиянин. Алькарас выиграл 12 геймов и проиграл четыре, Медведев — 13 и девять соответственно. При равенстве по победам и выигранным сетам испанец опережает Даниила по проценту выигранных геймов.

Турнирное положение группы Ивана Лендла после первого тура

Победы — поражения Сеты Геймы 1. Карлос Алькарас 1-0 2-0 12-4 2. Даниил Медведев 1-0 2-0 13-9 3. Флавио Коболли 0-1 0-2 9-13 4. Фрэнсис Тиафо 0-1 0-2 4-12

Расписание оставшихся матчей группы

18 ноября (среда). Второй тур. Карлос Алькарас — Даниил Медведев (начало не ранее 16:00 мск). Флавио Коболли — Фрэнсис Тиафо (не ранее 22:30 мск).

20 ноября (пятница). Третий тур. Карлос Алькарас — Флавио Коболли. Даниил Медведев — Фрэнсис Тиафо (время начала станет известно позже).

Расклады на выход в полуфинал после второго тура

Алькарас гарантирует себе место в полуфинале в двух случаях:

— если победит Медведева, а Тиафо обыграет Коболли;

— если победит Медведева в двух сетах, а Коболли выиграет у Тиафо в трех.

Медведев досрочно выйдет в полуфинал при следующих условиях:

— если обыграет Алькараса, а Коболли победит Тиафо;

— если победит Алькараса в двух сетах, а Тиафо выиграет у Коболли в трех.

Таким образом, очная встреча Медведева и Алькараса приобретает особое значение. Победа позволит одному из них сделать серьезный шаг к полуфиналу, однако в некоторых сочетаниях результатов окончательное распределение путевок придется отложить до третьего тура.

В полуфинал Итогового турнира выйдут два лучших игрока каждой группы. Победитель одного квартета встретится с занявшим второе место участником другого.