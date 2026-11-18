Медведев или Алькарас: кто выйдет в полуфинал Итогового турнира после очного матча? Расклады группы
Даниил Медведев и Карлос Алькарас выиграли стартовые матчи группового этапа Итогового турнира ATP в Турине. Уже после второго тура один из них может досрочно обеспечить себе выход в полуфинал. Для этого важны не только результаты собственных встреч, но и исход матча Флавио Коболли с Фрэнсисом Тиафо.
16 ноября в первом туре Алькарас победил Тиафо со счетом 6:2, 6:2, а Медведев — Коболли со счетом 7:6 (7:4), 6:3.
После стартовых матчей первое место занимает испанец, второе — россиянин. Алькарас выиграл 12 геймов и проиграл четыре, Медведев — 13 и девять соответственно. При равенстве по победам и выигранным сетам испанец опережает Даниила по проценту выигранных геймов.
Турнирное положение группы Ивана Лендла после первого тура
|
|
|
Победы — поражения
|
Сеты
|
Геймы
|
1.
|
Карлос Алькарас
|
1-0
|
2-0
|
12-4
|
2.
|
Даниил Медведев
|
1-0
|
2-0
|
13-9
|
3.
|
Флавио Коболли
|
0-1
|
0-2
|
9-13
|
4.
|
Фрэнсис Тиафо
|
0-1
|
0-2
|
4-12
Расписание оставшихся матчей группы
18 ноября (среда). Второй тур. Карлос Алькарас — Даниил Медведев (начало не ранее 16:00 мск). Флавио Коболли — Фрэнсис Тиафо (не ранее 22:30 мск).
20 ноября (пятница). Третий тур. Карлос Алькарас — Флавио Коболли. Даниил Медведев — Фрэнсис Тиафо (время начала станет известно позже).
Расклады на выход в полуфинал после второго тура
Алькарас гарантирует себе место в полуфинале в двух случаях:
— если победит Медведева, а Тиафо обыграет Коболли;
— если победит Медведева в двух сетах, а Коболли выиграет у Тиафо в трех.
Медведев досрочно выйдет в полуфинал при следующих условиях:
— если обыграет Алькараса, а Коболли победит Тиафо;
— если победит Алькараса в двух сетах, а Тиафо выиграет у Коболли в трех.
Таким образом, очная встреча Медведева и Алькараса приобретает особое значение. Победа позволит одному из них сделать серьезный шаг к полуфиналу, однако в некоторых сочетаниях результатов окончательное распределение путевок придется отложить до третьего тура.
В полуфинал Итогового турнира выйдут два лучших игрока каждой группы. Победитель одного квартета встретится с занявшим второе место участником другого.