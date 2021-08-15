Победитель юниорского Roland Garros в парном разряде Селехметьева выиграла турнир в Испании

Россиянки Оксана Селехметьева и Элина Аванесян выиграли турнир W60 в Сан-Бартоломе-де-Тирахане (Испания).

В финале 18-летние спортсменки победили Арианне Хартоно (Нидерланды) и Оливию Тьяндрамулию (Австралия) — 7:5, 6:2.

Отметим, что в июне 2021 года Селехметьева в паре с филиппинкой Александрой Эалой выиграла юниорский Roland Garros в парном разряде.