Победитель юниорского Roland Garros в парном разряде Селехметьева выиграла турнир в Испании
08:26
Россиянки Оксана Селехметьева и Элина Аванесян выиграли турнир W60 в Сан-Бартоломе-де-Тирахане (Испания).
В финале 18-летние спортсменки победили Арианне Хартоно (Нидерланды) и Оливию Тьяндрамулию (Австралия) — 7:5, 6:2.
Отметим, что в июне 2021 года Селехметьева в паре с филиппинкой Александрой Эалой выиграла юниорский Roland Garros в парном разряде.
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