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Победитель юниорского Roland Garros в парном разряде Селехметьева выиграла турнир в Испании

08:26
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Россиянки Оксана Селехметьева и Элина Аванесян выиграли турнир W60 в Сан-Бартоломе-де-Тирахане (Испания).

В финале 18-летние спортсменки победили Арианне Хартоно (Нидерланды) и Оливию Тьяндрамулию (Австралия) — 7:5, 6:2.

Публикация от ?Oksana Selekhmeteva? (@oksana_selekh)

Отметим, что в июне 2021 года Селехметьева в паре с филиппинкой Александрой Эалой выиграла юниорский Roland Garros в парном разряде.

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Иван Торопцев все материалы автора

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