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Сегодня, 10:45

Рыбакина гарантировала себе участие в Итоговом турнире WTA

Алина Савинова
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина отобралась на Итоговый турнир WTA. Соревнование пройдет со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде.

Также на Итоговый турнир квалифицировались американки Кори Гауфф, Джессика Пегула и итальянка Ясмин Паолини. В чемпионской гонке WTA они преодолели квалификационный норматив 4600 баллов.

Ранее 25-летняя Рыбакина пропустила турнир в Ухане. Последний раз спортсменка выходила на корт 27 августа — она выиграла стартовый матч на Открытом чемпионате США и позже снялась со второго круга соревнования.

Теннис
Елена Рыбакина
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