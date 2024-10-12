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Сегодня, 14:08

Соболенко победила Гауфф и вышла в финал «тысячника» в Ухане

Алина Савинова
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Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над американкой Кори Гауфф в полуфинале турнира WTA 1000 в Ухане.

Встреча длилась 2 часа 29 минут и завершилась со счетом 1:6, 6:4, 6:4 в пользу второй ракетки мира. Белоруска за игру 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Гауфф 4 эйса, 21 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Соболенко сыграет в седьмом финале в сезоне. За титул в Ухане она поборется с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) — Ван Синьюй (Китай).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Коко Гауфф (США, 4) — 1:6, 6:4, 6:4

Теннис
Арина Соболенко
Кори Гауфф
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