Соболенко назвала план на полуфинальный матч турнира в Ухане против Гауфф

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась планом на полуфинальный матч турнира WTA-1000 в Ухане против четвертой ракетки мира Кори Гауфф.

«Думаю, главное — сосредоточиться на себе, на своей работе ног, идти к сетке и завершать розыгрыши там. Это медленное покрытие, нужно идти к нему. Нужно быть достаточно смелой и заканчивать у сетки, думаю, это главный план», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В четвертьфинале турнира Соболенко в двух сетах победила польку Магдалену Фреш. Гауфф на этой же стадии обыграла Магду Линетт.