Бронцетти сыграет с Потаповой в финале турнира в Румынии
Итальянка Лючия Бронцетти пробилась в финал турнира в городе Клуж-Напока (Румыния).
В полуфинале 72-я ракетка мира победила чешку Катержину Синякову, которая отказалась продолжать игру уступая в первом сете со счетом 0:4.
За трофей турнира в Румынии Бронцетти сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой.
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Лючия Бронцетти (Италия) — Катержина Синякова (Чехия, 5) — 4:0 отказ 2-го игрока
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