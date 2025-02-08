Бронцетти сыграет с Потаповой в финале турнира в Румынии

Итальянка Лючия Бронцетти пробилась в финал турнира в городе Клуж-Напока (Румыния).

В полуфинале 72-я ракетка мира победила чешку Катержину Синякову, которая отказалась продолжать игру уступая в первом сете со счетом 0:4.

За трофей турнира в Румынии Бронцетти сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой.

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Лючия Бронцетти (Италия) — Катержина Синякова (Чехия, 5) — 4:0 отказ 2-го игрока