Бенчич стала победительницей турнира в Абу-Даби

Швейцарка Белинда Бенчич стала победительницей турнира серии WTA 500 в Абу-Даби.

В финале 157-я ракетка мира обыграла американку Эшлин Крюгер (51-я ракетка) в трех сетах со счетом 4:6, 6:1, 6:1. Матч длился 2 часа 21 минуту.

Бывшая 4-я ракетка мира Бенчич выиграла 9-й турнир WTA и первый — с февраля 2023-го.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open presented by Abu Dhabi Sports Council

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Белинда Бенчич (Швейцария, WC) — Эшлин Крюгер (США) — 4:6, 6:1, 6:1