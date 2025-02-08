Потапова вышла в финал турнира в Румынии

Россиянка Анастасия Потапова победила белоруску Александру Соснович в полуфинале турнира в городе Клуж-Напока (Румыния) — 6:3, 7:5.

Матч длился 1 час 21 минуту. Потапова за игру сделала 5 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. У Соснович — 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Для россиянки это шестой выход в финалы турниров WTA (2 титула) и первый с февраля 2023-го.

32-я ракетка мира сыграет за трофей с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) — Лючия Бронцетти (Италия).

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Анастасия Потапова (Россия, 1) — Александра Соснович (Белоруссия, LL) — 6:3, 7:5