Мухова сыграет с Александровой в третьем круге турнира в Брисбене

Чешская теннисистка Каролина Мухова победила австралийку Айлу Томлянович во втором круге турнира в Брисбене — 4:6, 6:1, 7:6 (7:5).

Встреча длилась 2 часа 40 минут. Мухова 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 19. На счету ее соперницы 3 эйса, 9 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

За выход в четвертьфинал «пятисотника» Мухова поборется с россиянкой Екатериной Александровой, которая ранее обыграла американку Софию Кенин (7:6 (7:2), 6:3).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by ANZ

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Каролина Мухова (Чехия, 11) — Айла Томлянович (Австралия, WC) — 4:6, 6:1, 7:6 (7:5)