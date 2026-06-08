Александрова проиграла Удварди на старте турнира в Хертогенбосе
Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила венгерке Панне Удварди в матче первого круга турнира в Хертогенбосе — 4:6, 6:7 (5:7).
Игра продолжалась 1 час 40 минут.
Во втором круге Удварди сыграет с победительницей пары Дарья Снигур (Украина) — Паула Бадоса (Испания, WC).
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 283 347 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Панна Удварди (Венгрия) — Екатерина Александрова (Россия, 1) — 6:4, 7:6 (7:5)
Магда Линетт (Польша) — Кимберли Биррелл (Австралия) — 2:6, 6:1, 6:2
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