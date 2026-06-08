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8 июня, 13:52

Александрова проиграла Удварди на старте турнира в Хертогенбосе

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила венгерке Панне Удварди в матче первого круга турнира в Хертогенбосе — 4:6, 6:7 (5:7).

Игра продолжалась 1 час 40 минут.

Во втором круге Удварди сыграет с победительницей пары Дарья Снигур (Украина) — Паула Бадоса (Испания, WC).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 283 347 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Панна Удварди (Венгрия) — Екатерина Александрова (Россия, 1) — 6:4, 7:6 (7:5)

Магда Линетт (Польша) — Кимберли Биррелл (Австралия) — 2:6, 6:1, 6:2

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Теннис
Екатерина Александрова
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