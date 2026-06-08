Серена Уильямс — о том, будет ли она играть в одиночном разряде: «Посмотрим, дойду ли до этого»

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс ответила на вопрос о том, планирует ли она еще выступать в одиночном разряде.

Ранее стало известно, что 44-летняя американка в июне примет участие в парных турнирах в Лондоне и Берлине. Она выйдет на корт впервые с 2022 года.

«Что касается одиночного разряда... Я не могу сказать да, не могу сказать нет. Не сейчас. Думаю, мне, наверное, нужно еще немного потренироваться, если я захочу играть одиночку. Посмотрим, дойду ли до этого. Сейчас это не то, на чем я сфокусирована», — приводит Punto de Break слова Уильямс.

Турнир в Лондоне состоится с 8 по 14 июня. Соревнования в Берлине пройдут с 15 по 21 июня.

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