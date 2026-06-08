Касаткина с «баранкой» проиграла 484-й ракетке мира Монтгомери на старте турнира в Хертогенбосе

66-я ракетка мира Дарья Касаткина, представляющая Австралию, уступила американке Робин Монтгомери в первом круге турнира в Хертогенбосе — 7:5, 0:6, 4:6.

Встреча продлилась 1 час 56 минут.

29-летняя Касаткина 2 раза подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов и 10. На счету ее соперницы, занимающей 484-ю строчку в рейтинге WTA, 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В следующем круге 21-летняя Монтгомери встретится с победительницей матча Гретье Миннен (Бельгия) — Джаниче Чен (Индонезия).

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