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Дьяченко уступила Шуай в первом круге турнира WTA в Бирмингеме

15:25
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Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Бирмингеме (Великобритания).

В первом круге она проиграла Чжан Шуай из Китая со счетом 2:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Viking Classic Birmingham

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Чжан Шуай (Китай, 6) — Виталия Дьяченко (Россия, Q) — 6:2, 7:5

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