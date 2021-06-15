Дьяченко уступила Шуай в первом круге турнира WTA в Бирмингеме
15:25
Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Бирмингеме (Великобритания).
В первом круге она проиграла Чжан Шуай из Китая со счетом 2:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Viking Classic Birmingham
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Чжан Шуай (Китай, 6) — Виталия Дьяченко (Россия, Q) — 6:2, 7:5
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