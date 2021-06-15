Дьяченко уступила Шуай в первом круге турнира WTA в Бирмингеме

Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Бирмингеме (Великобритания).

В первом круге она проиграла Чжан Шуай из Китая со счетом 2:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Viking Classic Birmingham

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Чжан Шуай (Китай, 6) — Виталия Дьяченко (Россия, Q) — 6:2, 7:5