Блинкова проиграла в 1/4 финала турнира в Сан-Диего

Российская теннисистка Анна Блинкова потерпела поражение в 1/4 финала турнира в Сан-Диего. В трех сетах он проиграла американке Джессике Пегуле — 1:6, 6:2, 2:6.

Следующей соперницей Пегулы будет победительница матча Анастасия Павлюченкова — Марта Костюк.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джессика Пегула (США, 1) — Анна Блинкова (Россия) — 6:1, 2:6, 6:2

Эмма Наварро (США, 3) — Дарья Сэвилл (Австралия, Q) — 6:4, 6:2